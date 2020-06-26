Tuzlalı Gençler, Su Altı Temizliği İçin Dalış Yaptı

Tuzla Gemi Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, denizin altından çuvallarla atık çıkarıldı. Önceki dalışlarında su altından kamyon tekerleğinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok atık çıkaran gençler, bu yıl çıkardıkları atıkları da temiz bir deniz altı fotoğrafı üstünde sergiledi.

“DENİZ ALTINDAN COVİD-19’UN SEMBOLLERİ ELDİVEN VE MASKE ÇIKTI”

Covid-19’un da etkisiyle denizde kirlilik oranında bir azalma olduğuna dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu: “Covid-19 gibi zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gençlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da atıkları toplamak için dalış yaptılar. Covid 19 sürecinin yansımalarını denizden çıkan atıklarda da gördük. Geçtiğimiz yıl denizden araç lastiği, plastik şişe, çakmak, cam gibi atıklar çıkarken bu yıl denizden maske ve eldiven gibi Covid 19 sürecinin sembolleri olan atıklar toplandı.

Maske ve eldivenle kendi sağlığını korumaya çalışanların, çevre ve doğanın temizliğine özen göstermeyerek doğayı kirletmesinin, virüsün çıkış sebebinin dünyadaki ekolojik dengenin bozulmasından kaynaklı olduğunu da düşündüğümüzde ortada ciddi bir paradoks olduğunu görüyoruz. Kullandığımız maske ve eldiveni doğaya atarak, bunun sonucunda virüslere veya yeniden bir ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verdiğimizin bilincinde olmalıyız. Bunun aksini bilinçsizlik olarak yorumluyorum.

Bu konuda vatandaşımızı bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bilinçli, vatandaş, bilinçli birey bilinçli dünya vatandaşı olmayı başarmamız lazım. Tuzla Belediyesi olarak her daim temiz ve yaşanması güzel bir çevre ve atıkların yer almadığı denizler amaçladık. Yaptığımız bu anlamlı etkinlikle de konuyla ilgili farkındalık yarattığımıza inanıyoruz.”

“TUZLA GEMİ GENÇLİK MERKEZİMİZİN GENÇLERİ BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Başkan Yazıcı, Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlik merkezimizde dalgıçlık eğitimi alan gönüllü gençlerimiz, çevre temizliği ile mücadele konusunda ‘biz de varız’ dediler ve bugün böyle güzel bir etkinliğe imza attılar.

Kurulduğundan bu yana gençlerimiz tarafından yoğun ilgi gören gençlik merkezimizde Gitar, Bağlama, Piyano, Keman, Ritim, Kano, Kürek, Dalgıçlık, Fotoğrafçılık, Resim, Tiyatro, Sinema Medya, Edebiyat ve Şiir branşlarında eğitim veriliyor. Aldıkları eğitimler sonrası gençlerimiz kazandıkları yeteneklerle Tuzlamızın güzelliklerine güzellik katıyorlar. Gençlerimiz enerjilerini böylesi güzel faaliyetlerde harcadığı sürece ülke olarak sırtımızın yere gelmeyeceğine inanıyoruz.”

Vira Haber