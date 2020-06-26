Son Dakika Tatilcilere Yasak Yok

Geçen hafta LGS sınavına giren öğrenciler için yalnızca cumartesi günü sınav saatlerin kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. YKS’ye girecek öğrenciler için bu hafta yasak iki gün olacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak için; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.

Buna göre hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Yerli ve yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

Vira Haber