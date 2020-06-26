NASA 'Samanyolu'nda Okyanus Gezegenleri' Olabilir Dedi

Daha önce su dünyası olarak tanımlanan okyanuslarla kaplı bazı uydular ortaya çıkaran bilim insanları, şimdi de okyanuslarla kaplı gezegenlerin Samanyolu Galaksisinde yaygın olarak bulunduğunu iddia etti.

YENİ OKYANUS DÜNYALARI VAR

Çalışma doğrultusunda, TRAPPIST-1 sisteminin 7 gezegeni de kapsam içinde olmak üzere Dünya'yla benzer boyutlardaki 53 öte gezegen araştırıldı. Bunun neticesinde gezegenlerin çeyreğinden fazla okyanus dünyası olabileceği belirlendi.

Vira Haber