Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’ndan Önemli Açıklama

Karaismailoğlu, mavi ekonomide Türkiye'nin payını daha da artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin son 18 yılda denizcilik alanında kaydettiği gelişimin altını çizen Karaismailoğlu, Türk deniz ticaret filosunun gemi tipi, tonaj ve büyüklük açısından genişletilerek büyüdüğünü bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sektöre verilen destek ve büyük hedeflere yönelik gayretiyle Türkiye'nin denizcilik alanında dünya sıralamasında 2 basamak yükseldiğini belirtti. Karaismailoğlu, 2003 yılının başında 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filosunun 8,9 milyon detveyt (DWT) ile dünyada 17'inci sıradayken, bugün 29,3 milyon DWT ile 15'inci sırada yer aldığını ifade etti.

TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Türk deniz ticaret filosunun kapasitesinin son 18 yılda dünya denizcilik filosuna kıyasla yüzde 87 daha fazla büyüme sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye, lüks yat imalatında dünya 3'üncüsü. Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019'daki 1,1 milyon GT hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3'lük paya sahip. Bu durumuyla Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada." diye konuştu.

DENİZCİLİKTE HEDEF "TRANSİT LİMAN ÜLKESİ" OLMAK

Deniz turizmini geliştirirken, denizlerdeki can ve mal güvenliğini üst düzeyde tutulacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Ülkemizi küresel deniz taşımacılığıyla entegre transit liman ülkesi haline getireceğiz. Milli gelirdeki denizcilik oranını artıracağız. Milli gelirimizdeki denizcilik sektör payını yüzde 2,4'lerden daha yukarılara çekmek için durmak yok, yola devam. Denizcilerimizin Denizciler Günü'nü kutluyor, yeni dönem için 'vira bismillah' diyorum. Pruvanız neta olsun" dedi.

Vira Haber