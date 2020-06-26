23 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/298 sayılı ve 23 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı gereğince Denizcilik Genel Müdürlüğü yardımcılığına Burak Aykan atandı.

Burak Aykan Kimdir?

Trabzon Yomralı doğumlu olan ve Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Yönetim Mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Aykan;

Denizcilik Örgütü (IMO) Türkiye Daimi Uzman Temsilciliği,

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanlığı Uzmanlığı'nın ardından, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında diğer atamalar şu şekilde: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne Murat Baştor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.

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