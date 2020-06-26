Ayşe Olcay ile Perşembe Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu Hakkı Şen Oldu
Deniz Kültür Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Ayşe Olcay ile Perşembe Sohbetleri programında önemli mesajlar verdi.
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Her hafta ağırladığı önemli konuklarla denizcilik sektörünün nabzını tutan Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay, Perşembe Sohbetleri programına hız kesmeden devam ediyor.
Ayşe Olcay'ın bu haftaki konuğu, Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Deniz Kültür Derneği Başkanı Hakkı Şen oldu.
Sektöre dair önemli konuların konuşulduğu programda, Deniz Kültürü ve Deniz Kültürü Derneği hakkında önemli noktalara değinilirken, güncel konular da masaya yatırıldı.
Vira Haber
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