Fatih Sondaj Gemisi Yola Çıktı
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan "Fatih" gemisi, sökülen kulelerinin tamamlanması sonrasında Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.
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Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlamak için İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Albayraklar Grubu'na ait Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj faaliyetleri sona erdi.
229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih'in limandan ayrılışı sebebiyle sabah saatlerinde düzenlenen törenle römorkörler yardımıyla Trabzon’dan ayrıldı.
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, törende yaptığı konuşmada, sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz, Trabzon, Liman
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