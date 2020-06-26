Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sevindiren Haber

Pandemi nedeniyle dünya genelinde karantina uygulamalarının başlaması gemiadamlarını gemilerde mahsur bıraktı. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda pandemi sebebiyle gemilerde yaklaşık 400 bin gemiadamının mahsur kaldığı açıklanmıştı.

Uzun süredir denizlerde olan gemiadamlarının gemilerden inebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay çıktı. Türk limanlarında ve boğazlarda personel değişimi yapılmasının önü açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 24 Haziran tarihli yazısında Türk limanlarında ve Türk Boğazlarında Serbest Pratika verilen gemilerde hasta çıkarma, Türk ve yabancı personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım, su/kumanya/yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle temas işlemlerinin yapabileceği, Türk Boğazlarından transit geçen veya Türk limanlarında uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde hasta çıkarma, personel değişimi işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri nedenlerle temas işlemleri yapılabileceği, personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve katılacak personelin sağlık durumlarının kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin gemiden ayrılması ve katılmasına izin verileceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) uygun olarak iş sözleşmesi olmayan (süresi biten veya azami kontrat süresi aşılan) gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken dönüşün mümkün olmadığı durumda sebep ve kanıtlarıyla birlikte kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Vira Haber