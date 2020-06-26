Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi’nin Konuğu Tamer Kıran Oldu

Zirveye konuşmacı olarak katılım sağlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, dijitalleşmenin sektöre etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kıran, deniz ticaretinin, ülke ekonomilerinin ne yöne gittiğine dair belirtiler veren bir sektör olduğunu söyledi.

DENİZ TİCARETİNDE DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ

Deniz ticaretinde dijitalleşmenin yeri ve önemi hakkında bilgi veren Kıran, "Dijitalleşmede deniz ticareti birçok alanda ilerliyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik sistemler, big data, blockchain şu an için denizcilik alanında kullanılan yeni teknolojiler, denizciliğin alanına göre de bunların kullanım düzeyleri değişiyor.

Bu beş enstrümanın kullanılması sayesinde ilerleme kaydedilen alanları, gemiler, limanlar, deniz ticaret yönetimin dijital dönüşümü, insan gücünün dijitalleşmesi olarak sıralayabiliriz. Örneğin, konteyner piyasasında blockchain uygulaması fevkalade ileri seviyeye doğru gidiyor" dedi.

Vira Haber