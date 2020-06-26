D-Marin Turgutreis Bağlama Kapasitesini Genişletti

D-Marin, bünyesinde Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan marinası D-Marin Turgutreis, süper yatlar için geliştirilen geniş hizmetleri, özel imkanları ve uzman çalışanları ile konuklarına kusursuz tecrübe yaşatırken bölge halkının da ilgilendiği pek çok etkinliğe imza atıyor.

D-Marin’in, Bodrum’a yalnızca 20 km uzaklıktaki ilk marinası “Turgutreis”, Bodrum yarımadasının etkileyici kent yaşamı ve tarihini bir arada sunarken, yaz aylarında tatilcilerin gözde merkezi oluyor.

RENKLİ BİR DÜNYANIN KAPILARI ARALANIYOR

Yalnızca bir marina olarak değil, entegre bir turizm tesisi olarak yerli ve yabancı misafirlerine hizmet veren marina içindeki Yacht Club ile konuklarına farklı deneyimler sunuyor. D-Marin, tekne sahiplerine sunduğu çeşitli hizmetlerden, dünya mutfağının seçkin lezzetlerini bir arada bulunduran Yacht Club restoranlarından çocukları deniz hayatı ile buluşturan D-Marin Kids programına kadar tüm misafirlerine renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Vira Haber