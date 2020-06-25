Türkiye’nin Bağışıklık Durumu Belli Oldu

15 Haziran'dan itibaren uygulamaya konulan test sonuçları doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından toplumda oluşan bağışıklık oranıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ORAN SON DERECE DÜŞÜK

PSR ve Antikor testinde 153 bin olarak belirlenen hedef sayıya ulaşacaklarını ve dünyada benzeri başka bir çalışma yapılmadığını belirten Bakan Koca, “. Hem bulaşıcılık, taşıyıcılık oranımızı hem de bu anlamda bağışıklık oranımızı tespit etme açısından önemli görüyoruz. Şu an 118 bin kişiyi taradık. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Son derece düşük" ifadelerini kullandı.

2,8 NE ANLAMA GELİYOR?

Ülke bazında bir değerlendirme yapmamız gerekirse bu nüfusun neredeyse çok çok küçük bir kısmının bağışıklık sahibi olduğu anlamına geliyor. Yani nüfusun neredeyse tamamı halen hastalıkla enfekte olmamış durumda.

Tedbirlere herkesin önem vermesi gerektiğini belirten Bakan Koca, “Aşı gelişmedikçe, yaygın aşı yapılmadıkça bu tarz salgın sonrası bir bağışıklıkla toplum bağışıklığının olamayacağını görmüş oluyoruz. Sanıyorum 153 bin de bir hafta, 10 gün içerisinde bitmiş olur" dedi.

Vira Habe