Şehir Hatlarında Büyük İndirim!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karar gereğince İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indirildi.

Sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi için uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Adalar'a yapılan seferler düzenlenen bu uygulamadan muaf tutulacak.

Vira Haber