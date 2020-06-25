Şehir Hatlarında Büyük İndirim!
Bugün alınan kararla şehir hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında 5 kuruş olarak tekrar fiyatlandırıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karar gereğince İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indirildi.
Sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi için uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.
Adalar'a yapılan seferler düzenlenen bu uygulamadan muaf tutulacak.
Vira Haber
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Etiketler : İBB, İstanbul, Şehir Ulaşımı, Deniz
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