ABD'den Son Dakika Yaptırım Kararı

Yaptırımların sonucu olarak kaptanların varlıklarının bloke edileceğini belirten Pompeo “İran ve Venezuela ile iş yapmayı düşünen denizciler bu baskıcı rejimlere yardım etmelerinin riske değmeyeceğini anlamalılar” açıklamasında bulundu.

Yaptırımlara dair bir açıklama da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin’den geldi. Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran İslam Cumhuriyeti nakliye hatları ve ulusal İran tankeri şirketine ait 5 tankerin kaptanları hakkında harekete geçildiği bildirildi. Mnuchin, bakanlığın İran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini destekleyen herkesi hedef alacağını söyledi.

Mnuchin, İran rejiminin Venezuela'daki otoriter ve yozlaşmış rejime desteğinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin itirazlarına rağmen İran'ın nisan ayında toplamda yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt taşıyan 5 tankeri Venezuela'ya gönderdiği belirtilmişti.

Vira Haber