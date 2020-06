Yalıkavak Marina’da Ayrıcalıklı Bir Dünya Sizi Bekliyor

Türkiye'nin gururu ve “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” Yalıkavak Marina, misafirlerini eşi benzeri bulunmayan bir destek ve rahatlık hizmeti ile tanıştırıyor. Tam kapsamlı konsiyerj hizmeti; Bodrum, Türkiye ve tüm dünyada yapacağınız seyahat planlarınız, otel rezervasyonlarınız, araba, yat, villa, apartman kiralama işlemleriniz, özel etkinlikler için bilet alımlarınız ve çok daha fazlası sizler için ilgilenecek “The Marina Concierge” ile hizmetinizde.

Yalıkavak Marina, marina, oteller ve diğer tüm konukları için çok çeşitli lüks ve premium seçeneklerin yer aldığı “The Marina Concierge” hizmetleri sadece bir konsiyerj hizmetinden çok öte bir ayrıcalık deneyimi sunuyor.

ÖZEL İNDİRİM SAĞLIYOR

Türkiye ve dünya jet-setinin gözdesi Yalıkavak Marina’da konumlanan “The Marina Concierge” tüm marina ve dünyanın her yerinden gelen diğer misafirlerine özel bir yaklaşım ile serbest zaman ve eğlence organizasyonları ile ilgilenen, etkinlikler ve konsiyerj hizmetleri veren VIP bir butik hizmet sunuyor. Yalıkavak Marina misafirlerinin yanında dünyanın her tarafından gelecek diğer konuklarına da ayrıca çok özel indirimler sağlıyor.

Marina Concierge, Bodrum, Akdeniz, İngiltere, Avrupa, Pasifik ve Amerika Kıtası'nda gereksinim duyduğunuz tüm yat kiralama, özel turlar düzenleme, villa ya da daire kiralama, otel rezervasyonu, kişisel eğitmen bulma, özel beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinize uygun taze deniz ürünleri tedarik etme gibi ihtiyaçlarınızı 7/24 karşılamak için Türkiye ve dünya çapındaki en iyi fiyatları sunuyor.

Kişisel antrenörlerden güzellik uzmanlarına, masörlerden çiçek ve catering hizmetine, tekne tamir ve onarımından çamaşır temizlik servisine, restoran rezervasyonlarından özel etkinliklerin organize edilmesine ve Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleşen özel etkinliklerinize bilet alınmasına kadar tüm arzularınız için Marina Concierge, hem lüks bir dünyanın kapılarını açan anahtarınız hem de en güvenilir rehberiniz olarak yanınızda.

Bodrum’da geçirilen her anı daha özel kılmak için özel etkinlik organizasyonlarını, restoran, otel, uçak bileti, helikopter gibi her türlü rezervasyon işlemlerini, Yalıkavak Marina ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen konserler için VIP Masa ve konser bilet satışlarını, temizlik ve çamaşır yıkama hizmeti organizasyonu gibi ne kadar özel veya olağan dışı olursa olsun, misafirlerinin tüm taleplerini gerçekleştiren “The Marina Concierge” dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her türlü konsiyerj ve rezervasyon hizmetlerini organize ediyor.

Özel VIP servisler ile konuklarına Ege Denizi’nin ve Türk sularının ikonik tarihi, kültürel ve doğa harikası yerleri ve adaları ile gurme lezzetlerini keşfetme şansına sahip olacakları kişiye özel tur programları sunuyor. Dünyanın 1 numaralı süper yat marinası Yalıkavak Marina’dan yelken açan günübirlik lüks yat turları, keyif ve konforun eşsiz deneyimini sunarken dilerseniz özel olarak organize edilmiş profesyonel bir fotoğraf çekimi ile de anılarınızı ölümsüzleştiriyor. Bodrum ve büyüleyici koylarının yanı sıra Mykonos gibi ikonik Yunan adalarına ve Bozburun gibi izole ve sihirli bir deneyim yaşayacağınız yeni cennet koylara doğru yolculuğa çıkarıyor.

The Marina Concierge hizmetleri seyahatinizi özel kılmanın ve sizler için her türlü yardımı sağlamanın yanı sıra Bodrum, İstanbul hatta dünyanın her yerindeki seyahat planlarınızda sizlere destekler sunuyor. Misafirlerine vatandaşlık ve oturma izni konularında da yardımcı olan bu VIP butik servis profesyonel danışmanlık hizmetleri ile ikinci vatandaşlık elde etmenin hızlı ve resmi bir yolunu sunuyor.

The Marina Concierge ister Bodrum’da ister dünyanın herhangi bir yerinde bu özel servisler ile misafirlerine hem uluslararası standartlarda lüks deneyimler hem de premium hizmetler sunmaya devam ediyor. VIP butik hizmetleri ile tüm konuklarına benzersiz bir rahatlık ve destek sağlıyor. The Marina Concierge tüm servislerinde kişiye özel ve sınırsız hizmeti temel alıyor.

Vira Haber