1914 Yılındaki Büyük Hortumun Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün İstanbul’da felakete dönüşen olumsuz hava şartlarıyla beraber Büyükçemece Gölü’nde oluşan hortumun videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

1914’DEKİ BÜYÜK HORTUM YİNE BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDE GERÇEKLEŞMİŞ

Konuyla ilgili araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Kocatürk, 1914 yılında İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen bir hortum haberinin ve fotoğrafının belgelerine ulaştığını açıkladı.

Kocatürk, 106 yıl önce oluşan hortum araştırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Büyükçekmece’de yerleşim merkezinin güney doğusunda ve deniz üzerinde hortum meydana geliyor ve karaya doğru ilerliyor.

Yaklaşık 400 metre çapında olduğu söyleniyor. Basında o dönemde 'siklon' ve 'hortum' kelimeleri kullanılıyor. Gazetelerde hortumun kasabanın yakınından geçtiği belirtiliyor.

106 YIL ÖNCEKİ HORTUM İSTANBUL’UN İLETİŞİMİNİ KESMİŞ

Hortumun asıl ‘Harman Mevkii’ denilen yeri etkilediği, ağaçları, mısır bostanlarını, ekinleri dağıttığını, önüne ne gelirse yıktığını, hayvanları arabalarıyla beraber uçurduğunu ve birçoğunu telef ettiği yine anlatılıyor.

O dönemin en mühim iletişim aracı olan telgraf direkleri de yerinden sökülüyor ve İstanbul ile iletişim de kesiliyor.

Basında vurgulandığı üzere hortumun Büyükçekmece kasabasının etrafından ve yakınından geçmesi büyük bir yıkımı ve faciayla beraber çok daha fazla can ve mal kaybını engelliyor. Hortumu meydana getiren fırtınanın hatta Bakırköy'de bir çimento fabrikasıyla gazinoyu yıktığı da belirtiliyor."