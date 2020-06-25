Türk P&I'ın Finansal Gücü Fitch Tarafından Tescillendi

Türk P&I, Fitch tarafından kısa bir süre önce tamamlanan değerlendirme sürecinin sonunda "Sigortacının Ulusal Finansal Gücü" skalasında A+ derecesini, "Sigortacının Uluslararası Finansal Gücü" skalasında ise BB- (Stable] derecesini elde etti Notlara dair görünüm ise "istikrarlı" şeklinde tescillendi.

Fitch, 'Yapılan değerlendirmenin salgının günümüzdeki etkisini, özellikle Türk P&l'ın yer aldığı sektör, varlık riskleri ve geleceğe dönük gelir hedeflerini dikkate aldığını, Stabil görünümün ise Türk P&l'ın kredi temellerinin dayanıklılığının süreceğine dair öngörüsünü yansıttığını" ifade etti.

Fitch'in 'Türk P&l'ın gelirlerinin finansal gücünün yorumlanmasında itici bir kuwet olduğu" değerlendirmesi Türk P&l'ın kesintisiz süregelen büyüme trendinin, yüksek katma değerli iş kazanımındaki başarısının ve üretimde bulunduğu tabii piyasalara karşı aidiyetinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, "Fitch'in, Türk P&l'ın notunu Türkiye'nin ülke notu ile aynı seviyede derecelendirmesinin Türk P&l'ı, hem Türk denizcilik sigortaları piyasasının önde gelen bir üyesi olarak hem de uluslararası sigorta piyasalarının güçlü bir aktörü olarak teyit ettiğini" belirtti.

Türk P&I tarafından ayrıca Fitch tarafından yapılan derecelendirmenin Türk P&l'ın uluslararası sigorta piyasalarında sağlamaya devam ettiği güçlü hizmetin bir ibaresi daha olduğunu, şirketin finansal gücünün yanı sıra salgın hastalığın baskıladığı global piyasa koşullarına rağmen iş stratejilerinin başarısını tasdik ettiği değerlendirmesi yapıldı.