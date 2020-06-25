Denizin Yükselen Finansal Gücü Tescillendi

Türk P&I, Fitch tarafından bir süre önce tamamlanan değerlendirme sonrasında “Sigortacının Ulusal Finansal Gücü” skalasında A+ derecesini, “Sigortacının Uluslararası Finansal Gücü” skalasında ise BB- (Stable) derecesini elde etti.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmenin salgının günümüzdeki etkisini, özellikle Türk P&I’nın yer aldığı sektör, varlık riskleri ve geleceğe dönük gelir hedeflerini dikkate aldığını, Stabil görünümün ise Türk P&I’nın kredi temellerinin dayanıklılığının süreceğine dair öngörüsünü yansıttığı” vurgulandı.

Fitch’in “Türk P&I’ın gelirlerinin finansal gücünün yorumlanmasında itici bir kuvvet olduğu” değerlendirmesi Türk P&I’nın kesintisiz süregelen büyüme trendinin, yüksek katma değerli iş kazanımındaki başarısının ve üretimde bulunduğu tabii piyasalara karşı aidiyetinin yansıması olarak yorumlandı.

ULUSLARARASI GÜÇLÜ BİR AKTÖR

Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, “Fitch’in Türk P&I’nın notunu Türkiye’nin ülke notu ile aynı seviyede değerlendirmesinin Türk P&I’yı hem denizcilik sigortaları piyasasının önde gelen bir üyesi olarak hem de uluslararası sigorta piyasalarının güçlü bir aktörü olarak teyit ettiğini” söyledi.

TÜRK P&I ULAŞAN ULUSLARARASI SİGORTA PORTFÖYÜNÜ DAHA DA GELİŞTİRECEK

Teker, Fitch tarafından yapılan değerlendirmenin Türk P&I’nın uluslararası sigorta piyasalarında sağlamaya devam ettiği güçlü hizmetin bir ibaresi olduğunu, şirketin finanasal gücünün yanı sıra salgın hastalığın baskıladığı global piyasa koşullarına rağmen iş stratejilerinin başarısını tasdik ettiğini söyledi.

Türk P&I’nın, elde ettiği derecelendirme notunun da tasdik ettiği finansal gücü ile hali hazırda önemli bir hacme ulaşan uluslararası sigorta portföyünü daha da geliştirmeyi hedeflediği gibi, ulusal müşterilerine verdiği hizmeti daha da güçlü olarak sürdüreceği bildirildi.

Vira Haber