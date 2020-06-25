İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Dünya Denizciler Günü Mesajı

25 Haziran Dünya Denizciler Günü tüm dünyada kutlanırken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Dünya Denizciler Günü'yle ilgili bir mesaj yayımladı.

İşte Tamer Kıran'ın yayımladığı Dünya Denizciler Günü mesajı:

Dünyada dış ticaretin yüzde doksanı deniz yolu ile yapılmaktadır. 70 bini aşkın ticaret gemisinde çalışan 1.2 milyondan fazla denizci, bu ticaretin yapılabilmesi için gemilerde ihtiyaç duyulan iş gücünü sağlamakta ve bu sayede dünya ekonomisine ve toplumların refahına eşsiz bir katkı sağlamaktadır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO); deniz insanlarının ekonomiye katkısını dünya kamuoyuna sürekli anımsatmak için, 25 Haziran'ı “Dünya Denizciler Günü” olarak ilan etmiş ve bugün 2010 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

Bu yıl hayatımıza kâbus gibi giren COVID-19 salgını ve ardından ülkelerin uygulamaya soktuğu kısıtlamalar, ülkeler arası hava ulaşımının durdurulması nedeniyle birçok gemi çalışanı normal hizmet sürelerinin dışına çıkarak uzun süre görev yapmak zorunda kalmıştır.

Bu sebeple IMO, Dünya Denizcilik Günü için bu senenin temasını "Denizciler Kilit Çalışanlardır” olarak belirledi. Bu tema ile gemi çalışanlarının değişimi konularında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve kolaylaştırılmasına yönelik olarak hükümetlerin girişimlerde bulunmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bugün balıkçı gemilerinde çalışan mürettebat da dahil olmak üzere her ay yaklaşık 120 bin gemi çalışanının değiştirilmesi ve yerlerine yeni çalışanların getirilmesi gerekmektedir. Normalleşme sürecinde ülkeler arasındaki uçuşlar açılmaya başlasa da sorun hala devam etmektedir. Bu sorunu artık çözmeli ve bu insanları evlerine, ailelerine kavuşturmalıyız.

Bugün vesilesiyle COVID-19 salgını sürecinde ekonomilerin ayakta kalması, toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda çok önemli görevler ifa eden deniz çalışanlarımıza, geçirdiğimiz kritik günlerin görünmez kahramanlarına takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

25 Haziran Dünya Denizciler Günü Kutlu Olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı