Teos Marina Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı Denizde Kutluyor

Son 3 yıldır gelenekselleşen “Teos Marina Perşembe Konserleri” adıyla marinanın çarşısında halka açık ücretsiz konserler serisi ile adından sıkça söz ettiren Teos Marina, Covid-19 Salgın günlerinde toplum sağlığına verdiği önem ve sosyal mesafe kuralları gereği bu yıl eğlenceye yeni bir boyut kazandırarak sezonun ilk konserini 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda denizde düzenliyor.

Marinanın ortasında 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30’da gerçekleştirilecek Kurtalan Ekspres grubu ile sosyal mesafeli konser, Sığacık’ın eğlence hayatına ve ilçe turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çok özel bir konser olması planlanan gecede, Kurtalan Ekspres müzik grubu Teos Marina'nın ortasına demirlenecek olan günlük gezi teknesinin ikinci katında sahne alacak ve denizciler yatlarında otururken konseri izleyebilecek.

Dinleyicilerin iskele ya da rıhtımlarda toplanmak ya da yürümek yerine, alınan etkinlik izni çerçevesinde özellikle teknelerinde oturmaları ve sosyal mesafeli konserde alkışlarını tekne ışıklarını yakıp söndürerek ve cep telefonu flaşları ile göstermeleri isteniyor.

Teos Marina Çarşı ziyaretçileri de kafe ve restoran işletmelerinden konseri izleyebilecek. Sığacık’tan uzakta olan müzikseverler de bu coşkuyu Teos Marina’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilecek.

COVİD 19 SALGINI, YARATICILIĞI GETİRDİ

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Çok aktif, kültürel, sosyal etkinlikleri ile tanınan bir marina olarak planladığımız etkinliklerin çoğunu ne yazık ki salgın nedeniyle şimdiye kadarki sürede iptal ettik ya da erteledik. Ancak enerjimizi ve coşkumuzu misafirlerimizin mutluluğundan alan bir bakış açısına sahip olduğumuz için bir kenara çekilip süreci seyretmek yerine yaratıcı bir şey yapmak istedik. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını denizde, denizcilerimizle birlikte kutlayacağımız için çok heyecanlıyız. Uzakta olan denizci dostlarımızla da bu coşkuyu Teos Marina sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Herkesin bayramını kutlarım” diye konuştu.

İZMİR’İN PARLAYAN YILDIZI TEOS MARİNA

Teos Marina Türkiye’nin ilk “Cittaslow” kenti (Sakin Şehir) seçilen Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta 21 Haziran 2010 tarihinde faaliyetlerine başladı. Teos Marina’nın, denizde 480, karada 80 tekne kapasitesi bulunuyor. Son 3 yılda yaptığı atakla adından sıkça söz ettiren Teos Marina, bu günlerde kapasitesinin de üzerine çıkarak 570 tekneye ve onlarca işyerine ev sahipliği yapıyor.

İzmir merkeze 40 km ve Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’na 50 km mesafede ve lojistik avantajları bulunan Teos Marina, tarihi Sığacık Kalesi ve Teos Antik Kent’in hemen yanı başında, Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi pek çok turistik cazibe merkezlerine 1 saat mesafede bulunuyor.

Teos Marina’dan Yunan Adası Samos’a düzenlenen feribot seferleri ile Samos’a 2 saatte ulaşım sağlanıyor. Marinadaki Gümrük Binası’nda Duty Free mağazası bulunuyor.

5 ÇIPALI MARİNA CAZİBE MERKEZİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yap işlet devret modeliyle inşa edilmiş Teos Marina, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 çıpalı marinaları arasında yer alıyor. TYHA (The Yacht Harbour Association) 5 Altın Çıpa ile ödüllendirilerek uluslararası standartta kalite güvencesinde olan Teos Marina, IMCI (International Marine Certification Institute) 5 Mavi Yıldızlı marinalar arasında dünyada 10’uncu, Türkiye’de 2’nci sırada bulunuyor. Ayrıca FEE (The Foundation for Environmental Education) TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Mavi Bayrak sertifikalı bir marinadır.

Her türlü bakım onarım hizmetinin sunulduğu çekek sahasında 75 tonluk travellift ile maksimum 7,30 cm genişliğindeki teknelere çekme atma hizmeti verilen marina, çok sayıda mağazanın yer aldığı açık konseptli çarşı bölümünde ise cafe ve restoranlar gibi yeme içme üniteleri, eğlence mekanları, butikler gibi alışveriş mekanları ile bölge halkını buluşma noktası konumunda.

Teos Marina, bozulmamış doğası, yemyeşil koyları, tarihi dokusu, yardımsever halkı, doğal ürünler ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkan Sığacık’ın tam kalbinde, herkesi buluşturan bir cazibe merkezidir.

