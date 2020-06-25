EKOTÜRK TV’nin Bu Hafta Konuğu “Tamer Kıran” Oldu

Program sunucusu Ahu Orakçıoğlu’nun, denizcilik sektörü ve deniz turizmine ilişkin sorularını yanıtlayan Tamer Kıran, büyüklük olarak ülke ekonomisine yaklaşık yüzde 3 civarında katkı sağlayan bir sektör olduğunun altını çizerek, denizcilik sektörünün önü ve geleceği açık, yakından desteklenmesi ve takip edilmesi gerekli olduğunu söyledi.

“İÇ TURİZMDE TEKNELERE YÖNELİK İLGİ ARTTI”

Koronavirüs salgınından özellikle turizm sektörünün ciddi bir hasar aldığını ifade eden Tamer Kıran, aslında yıla iyi başlandığını, daha Şubat ayı itibarıyla deniz turizminde 2019 yılında alınan rezervasyon toplamına ulaşıldığını kaydetti.

Normalleşme süreci ile birlikte görünümün pozitif yönde değişmeye başladığını belirten Tamer Kıran, “Dış turizm hala çok hareketli değil. Biz, seyahat kısıtlamalarını kaldırdık ama birçok ülke buna devam ediyor. Ancak özellikle iç turizmde teknelere yönelik ilgi arttı. Tekne turizmi daha izole bir tatil imkanı sağlıyor. İnsanlar, aileleri ve yakın arkadaşları ile birlikte bu şekilde daha güvenli tatil yapmayı tercih ediyor. Kara tesislerinde alınan tüm hijyen kuralları, teknelerde de uygulanıyor.” dedi.

“HAMLEMİZİ ERTELEMEK DURUMUNDA KALDIK”

Turizmde canlanmaya başlanıldığı, 2020 yılı için fevkalade rezervasyonların alındığı ve İstanbul’daki kruvaziyer limanın devreye gireceği bir dönemde salgın nedeniyle bütün seferlerin iptal olduğunu söyleyen Kıran, “Bu dünyada yaşanan genel bir sorun. Ülkemiz bu anlamda önemli bir hamle yapacaktı ama görünen o ki bu hamlemizi biraz ertelemek durumunda kaldık.” dedi.

Vira Haber