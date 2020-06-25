Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tekniker, teknisyen, gemi adamı ve destek personeli olmak üzere 13 personel alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartları ile diğer detayları dikkatle incelemesi gerektiği bildirildi.

Yayımlanan resmi duyuruda tam zamanlı istihdam edilecek personellerden Gemi Adamı unvanı için başvuru yapacak kişilerin KPSS'ye girmiş olmasının zorunlu olmadığı belirtilirken, diğer unvanlar ve öğrenim durumlarıyla KPSS şartları şu şekilde oldu:

Başvuru yapmak için https://www.hssgm.gov.tr/Content/documents/belgeler/S%C4%B1nav%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf adresine tıklayın.

Vira Haber