Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sektör Temsilcilerini Zirvede Buluşturuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nde buluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Dijital Farkındalık ve Siber Vatan" kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran tarihlerinde internetten canlı yayınlanacak. "https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/" adresinden kamuoyunun erişimine açılan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.
Söz konusu zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijital takipçilerle bir araya gelecek. 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20’de Hakan Çelik’in canlı yayın programına özel bir oturumda konuk olacak Bakan Karaismailoğlu, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gelecek vizyonunu ele alacak ve takipçilerden gelen soruları cevaplandıracak.
25 Haziran Perşembe günü ise İMEAK DTO Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran “Lojistik” oturumunda konuşma yapacak.
ZİRVE PROGRAMI
23 Haziran 2020, Salı – 14:00-17:00
“MOBİLİTE” OTURUMU
Moderatör: Hakan ÇELİK
Konuşmacılar: İlker AYCI, Yönetim Kurulu Başkanı - THY
Oğuz Alper ÖKTEM, CEO - Martı
Kadri SAMSUNLU, CEO - İGA
Kamuran YAZICI, Genel Müdür - TCDD
24 Haziran 2020, Çarşamba – 14:00-17:00
“ERİŞİM” OTURUMU
Moderatör: Ali ÇAĞATAY
Konuşmacılar:
Murat ERKAN, CEO – Turkcell
Ümit ÖNAL, CEO - Türk Telekom
Murat EMİRDAĞ, CEO - Hepsi Burada
Colman DEEGAN, CEO - Vodafone
Nazım SALUR, CEO - Getir
24 Haziran 2020, Çarşamba – 20:00-21:30
“DİJİTAL GELECEK” ÖZEL OTURUMU
Moderatör: Hakan Çelik
Konuşmacı: Adil KARAİSMAİLOĞLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
25 Haziran 2020, Perşembe – 14:00-17:00
“LOJİSTİK” OTURUMU
Moderatör: Serdar TURAN, Genel Yayın Yönetmeni-HBR Türkiye
Konuşmacılar:
Hakan GÜLTEN, Genel Müdür - PTT
Tamer KIRAN, Yönetim Kurulu Başkanı – İMEAK Deniz Ticaret Odası
Salim GÜNEŞ, CEO - MNG Kargo
İzlemek için https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/ adresine tıklayınız.
Vira Haber
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