Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sektör Temsilcilerini Zirvede Buluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Dijital Farkındalık ve Siber Vatan" kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran tarihlerinde internetten canlı yayınlanacak. "https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/" adresinden kamuoyunun erişimine açılan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.

Söz konusu zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijital takipçilerle bir araya gelecek. 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20’de Hakan Çelik’in canlı yayın programına özel bir oturumda konuk olacak Bakan Karaismailoğlu, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gelecek vizyonunu ele alacak ve takipçilerden gelen soruları cevaplandıracak.

25 Haziran Perşembe günü ise İMEAK DTO Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran “Lojistik” oturumunda konuşma yapacak.

ZİRVE PROGRAMI

23 Haziran 2020, Salı – 14:00-17:00

“MOBİLİTE” OTURUMU

Moderatör: Hakan ÇELİK

Konuşmacılar: İlker AYCI, Yönetim Kurulu Başkanı - THY

Oğuz Alper ÖKTEM, CEO - Martı

Kadri SAMSUNLU, CEO - İGA

Kamuran YAZICI, Genel Müdür - TCDD

24 Haziran 2020, Çarşamba – 14:00-17:00

“ERİŞİM” OTURUMU

Moderatör: Ali ÇAĞATAY

Konuşmacılar:

Murat ERKAN, CEO – Turkcell

Ümit ÖNAL, CEO - Türk Telekom

Murat EMİRDAĞ, CEO - Hepsi Burada

Colman DEEGAN, CEO - Vodafone

Nazım SALUR, CEO - Getir

24 Haziran 2020, Çarşamba – 20:00-21:30

“DİJİTAL GELECEK” ÖZEL OTURUMU

Moderatör: Hakan Çelik

Konuşmacı: Adil KARAİSMAİLOĞLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

25 Haziran 2020, Perşembe – 14:00-17:00

“LOJİSTİK” OTURUMU

Moderatör: Serdar TURAN, Genel Yayın Yönetmeni-HBR Türkiye

Konuşmacılar:

Hakan GÜLTEN, Genel Müdür - PTT

Tamer KIRAN, Yönetim Kurulu Başkanı – İMEAK Deniz Ticaret Odası

Salim GÜNEŞ, CEO - MNG Kargo

İzlemek için https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/ adresine tıklayınız.

Vira Haber