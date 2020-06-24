Bursa Felaketi Yaşamıştı 3 Gündür Kayıp Olan Genç Kız…

Bursa’nın Kestel ilçesinin Kayacık köyünde 3 gün önce aiırı sağanak yağış nedeniyle yaşanan selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında Bursa ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de görev yapıyor. Balık adamlar, dağdan akan suların toplandığı çamurda arama yapıyor.

Dalgıç polisler görüş mesafesinin olmadığı suyun dibine dalarak saatlerce arama yaptı. Görüş mesafesinin kötü olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlanan ekipler saatler süren aramalarına ara verdi.

Vira Haber