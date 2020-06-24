Boğazda İlginç Karşılaşma
Rus Donanmasına ait olan denizaltı ve savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan karşılaştı. Savaş gemilerinin geçişleri sırasında çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.
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Rusya'nın Karadeniz filosuna ait denizaltısı Karadeniz'den saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Aynı saatlerde Rusya'nın Karadeniz Donanmasına bağlı 375 borda numaralı 'Dmitriy Rogachev' adlı savaş gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Gemilerin boğaz geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik ederken Rus denizaltısı ve savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarında karşılaştı.
Denizaltı Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne doğru yol alırken savaş gemisi de Karadeniz'e açıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Rusya, Boğaz, Savaş Gemisi, Denizaltı
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