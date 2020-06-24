Tekrar Uyarı Geldi! Öğleden Sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Karadeniz bölgeleri ile Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi sabah saatlerinde sağanak yağışlı, öğleden sonra ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vira Haber