Amerikan Savaş Gemileri Venezuela'ya Yaklaştı

Bir füze destroyeri olan savaş gemisi, Venezuela karasularının dışında yer alan ve karaya yaklaşık 22 km uzaklıktaki bir alanda göründü.

Hareket, Trump yönetiminin Nisan ayında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sözde uyuşturucu sevkiyatını engellemek amacıyla Karayipler'e daha fazla Amerikan askeri varlığı konuşlandırdığını söylemesi sonrasında geldi.

ABD'nin petrol endüstrisine yönelik Venezuela'ya dayattığı yaptırımlar sonucu Maduro geçen ay akaryakıt için ABD yaptırımları altındaki başka bir ülke olan İran'a yöneldi. Washington, bu sevkiyatlara yanıt vermeyi düşündüğünü, ancak hiçbir askeri eylemde bulunmadığını söyledi.

Pazartesi günü İran bandıralı kargo gemisi Golsan Venezuela'nın La Guaira Limanı'na demirledi.

Venezuela otoriteleri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Başkan Donald Trump, Maduro'yu devirmek için tüm seçeneklerin masada olduğunda ısrar etse de, Amerikalı yetkililer askeri güce başvurmayacaklarını belirttiler.

Vira Haber