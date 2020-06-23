Yunanistan İtiyor, Türkiye Kurtarıyor!
İzmir'de Yunan güvenlik güçleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 36 göçmen kurtarıldı.
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Aslan Burnu yakınlarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında göçmenlerin olduğu bilgisi edinilmesi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sallardaki 36 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Göçmen, Sahil Güvenlik
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