Gemi Mühendisleri Odası'ndan Dünya Kadın Mühendisler Günü Mesajı

TMMOB Gemi Mühendisleri odası, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dünya Kadın Mühendisler Günü'yle ilgili anlamlı bir mesaj paylaştı.

TMMOB GMO, Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü, Atatürk'ün sözünün de yer aldığı bir görselle kutladı.