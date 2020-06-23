Eritre'de Alıkonulan Türk Denizciler Serbest Bırakıldı

Dünya turu yaparken Eritre’ye olumsuz hava şartları nedeniyle yanaşmak durumunda kalan 3 Türk denizci, burada iki ay alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı. Serbest Kalan denizciler Cibuti’ye yerleşti.

56 GÜN BOYUNCA BİZE İYİ BAKTILAR

Eritre’de kaldıkları askeri üste 56 gün süresince kendilerine iyi bakıldığını söyleyen, “Murat Reis” teknesinin sahibi Selim Ekmekçioğlu, şunları söyledi:

"Eritre'de o kadar süre neden kaldık bilmiyoruz. Bize hiçbir şey söylemediler ama her zaman bize iyi davrandılar. Bizim için birkaç kez oğlak bile kestiler. Oğlak buralarda çok kıymetli misafirler için kesiliyor. En sonunda ayrılacağımızı söylediler.

KOMUTAN BİZZAT UĞURLADI

Bizim kaldığımız askeri üssün komutanı bizim için yemek verdi. Ertesi gün bizzat bizi uğurladı. Hatta askeri üste komutan dışında soğuk su içen sadece biz vardık. Onlar ne yemek yerse, aynısı bize de geliyordu. Askerler bize karşı çok iyiydi, yanımızdan geçtiklerinde hep selamlaşıyorduk. Değişik bir tecrübeydi ama biraz uzun sürdü."

Orada kaldıkları günleri anlatan Ekmekçioğlu, "Biraz canımız sıkıldı. Telefonlarımızı aldılar. Telefonla konuşmamıza da izin vermediler. Öyle bir sıkıntımız da vardı." diye konuştu.

Vira Haber