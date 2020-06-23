İstanbul’da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş, Dolmabahçe ve çevresinde ise öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Yağış sebebiyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu son dakika İBB Trafik verilerine göre yüzde 53 oldu.

Vira Haber