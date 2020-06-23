DTO’da Gemi Acenteliği Yenileme Semineri Yapılacak

Seminer %50 salon kapasitesi ile sosyal mesafe, tıbbi maske ve hijyen kuralına uygun olarak 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00-12:30 saatleri arasında, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Konferans Salonu'nda Henryk DROWNIAK tarafından "Pandemi Döneminde Acenteler Tarafından Alınnan Önlemler ve Yapılan İşlemler" konusu ile düzenlenecek.

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerin, en geç 25 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/tumu adresinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vira Haber