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Yang Ming, Doğu Akdeniz - Amerika Servislerini Genişletti

Yang Ming, Doğu Akdeniz - Amerika Servislerini Genişletti

Yang Ming, mevcut servislerinin yanı sıra daha kapsamlı bir hizmet ağı sunmak için Türkiye’den Doğu Akdeniz - Amerika (EMA- East Mediterranean and America Service) servisini de başlattı.

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2009 yılından bu yana Türkiye’de dünyanın önde gelen armatörlerinden Tayvan merkezli Yang Ming ve Arkas Holding ortaklığı ile faaliyet gösteren Yang Ming Anadolu, Mersin ve İzmir’den başlattığı  Doğu Akdeniz - Amerika  servisi ile Türkiye’den çıkışlı hizmetlerini genişletti. Şirket, yeni başlayan direkt Amerika servisi ile müşterilerine rekabetçi transit süre ve daha fazla sefer sıklığı sunuyor. Servisin rotasındaki Cenova ve Algeciras liman uğrakları da Akdeniz içi hizmet ağını genişletiyor. 

EMA SERVİSİNİN ROTASI;

Mersin - Izmir (Aliağa)- Piraeus - Genoa - Algeciras - New York - Norfolk - Savannah - Algeciras - Haifa – Alexandria – Mersin

Vira Haber

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