MSC CRUISES 2020/2021 Kış Sezonu Programlarını Yeniden Duyurdu

Programlar Ocak 2021'de yola çıkan üçüncü MSC World Cruise ve kapsamlı bir Grand Voyages programı ile birlikte 2 ile 24 gece arasında değişiyor.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato “2020/2021 Kış Sezonu’nun tamamını, Ekim ayının sonundan itibaren başlayacak şekilde yeniden güncellediğimiz programlarımızın tüm detaylarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız. Kış programlarımız ile geleneksel olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelere yolculuk sunmaya devam edeceğiz. Böylece rotalarımızda bazı güncellemeler olsa da konuklarımızın bizimle birlikte yaptıkları tatilin tadını her zamanki gibi çıkarmaya devam edebilmeleri için ana güzergahlarımızda bir değişiklik olmayacak.” Yorumunda bulundu.

MSC Cruises yaptığı bu duyuru ile aynı zamanda 17 gemiden oluşan filosuna ek olarak şu anda yapım aşamasında olan 2 yeni geminin de 2021 Yaz Sezonu için Mart 2021’den itibaren faaliyete geçeceğini de tekrar etti.

Ek olarak, MSC Cruises bugün 15 Eylül 2020 tarihine kadar Karayipler'deki ABD limanlarında faaliyet gösteren gemilerinin faaliyetlerinin durdurulması kararının da uzatıldığını duyurdu. İptal edilen yolculuklardan etkilenen konuklar, burada iptal edilen yolculukları için ödenen tutarın tümünü seçtikleri gelecekteki bir geziye - herhangi bir gemide, herhangi bir güzergahta – kullanmak üzere Gelecek Seyahat Kredisi (FCC) alacaktır. Ayrıca 2020 Yaz Sezonu için MSC Cruises, şirket'in faaliyet gösterdiği diğer bölgelerde 31 Temmuz tarihine kadar mevcut gemi operasyonunun geçici olarak durdurulduğunu daha önce açıklamıştı.

Bunun yanı sıra, yeni bir kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünün Kış 2020/2021 sezonu boyunca uygulanacağını belirten MSC Cruises, bu protokolün ilgili hükümet yetkilileri ile işbirliği içinde, uluslararası tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekibin desteğiyle geliştirdiğini ve rezervasyon aşamasından iniş ve eve dönüş sürecine kadar yolculuğun tamamını kapsadığını da ifade etti. Gemideki yaşamın tamamına yönelik yönergeler, iyileştirilmiş sanitasyon önlemleri, gelişmiş tıbbi tesisler ve sağlık taramalarını içeren bu tedbirler konukların ve mürettebarın sağlığını ve refahını sağlayacaktır. Bu yeni koruyucu sağlık ve güvenlik önemlerinin tüm detayları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

2020/2021 KIŞ PROGRAMLARI

MSC WORLD CRUİSE 2021

MSC Magnifica, 2019 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu World Cruise seferlerinde misafirlerinin yüksek beğenisini kazanarak World Cruise 2021 ile üçüncü kez denize açılacak. MSC Magnifica, Musica sınıfında inşa edilen son gemi olmakla birlikte balkonlu kabinleri, açık alanda konumlandırılmış yüzme havuzu ve geniş restaurant alanları da dahil olmak üzere etkileyici yerleşik özelliklere sahip. 2021 World Cruise, tamamen kesinleşen programı ile misafirlerini 5 Ocak 2021'de başlayacak ve 33 ülkede 53 varış noktasına uğrayacak, konfor ve stil ile harmanlanmış 119 günlük dünya çapında bir yolculuğa davet ediyor.

AKDENİZ

MSC Grandiosa, MSC Cruises'ın kendine özgü 7 gecelik “Six Pearls” Batı Akdeniz rotasında her limanda gemiye binme imkanı sunulacak: Marsilya, Fransa, Cenova, İtalya, Civitavecchia / Roma, İtalya, Palermo, İtalya, Valetta, Malta ve Barselona, İspanya. MSC Grandiosa yerini, COVID-19 salgınının ardından tersanenin geçici olarak kapatılmasından kaynaklanan gecikme nedeniyle Nisan 2021'de hizmete girecek olan kardeş gemisi MSC Virtuosa'ya bırakacak.

KARAYİPLER

MSC Meraviglia her Cumartesi iki güzergah seçeneği ile Miami, ABD'den denize açılacak: San Juan, Porto Riko, Charlotte Amalie, ABD Virgin Adaları, Nassau, Bahamalar ve Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamalar veya Ocho Rios, Jamaika, George Town, Cayman Adaları, Cozumel, Meksika ve Ocean Cay MSC Marine Reserve

MSC Armonia Miami’den hareket ederek 3-4 veya 7-9 gecelik programlarla Key Wes, Nassau ve Ocean Cay MSC Marine Reserve’e uğrayacak.

MSC Seaside, Florida, ABD'deki Port Canaveral'ın yeni biniş limanından, Ocean Cay MSC Marine Reserve, George Town, Cozumel ve Nassau gibi çeşitli destinasyonlara gidecek üç, dört veya yedi gecelik yolculuklar sunacak.

Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamalar'daki özel ada destinasyonu olarak MSC Cruises’ın üç gemisinin uğradığı ABD’den hareketli programlarının önemli bir parçası olmaya devam edecek. MSC Cruises misafirlerine özel olan bu ada, Miami'ye sadece 105 km uzaklıkta, 64 km2'lik bir deniz rezerviyle çevrilidir ve MSC Cruises konuklarına yerel deniz yaşamını keşfettirmek, Bahama kültürünün ruhunu deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunar.

MSC Poesia, Fort De France, Martinik hareketli 7 gece/7 rota ve Barbados hareketli 14 gecelik programları Karayipler’in en iyi adalarına uğrayarak Güney Karayipler ve Antiller’e hizmet verecek.

DUBAİ, ABU DABİ VE KATAR

MSC Fantasia, Dubai, Abu Dabi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sir Bani Yas Adası’nın yanı sıra Bahreyn ve Doha, Katar’a 7 gecelik deniz yolculuğu sunacak. Seyahat, geminin, misafirlerin kozmopolit bir şehrin sunduğu tüm fırsatları keşfedebilmesi için bir geceyi Dubai’de geçirmesinin ardından sona erecek.

GÜNEY AMERİKA

Güneşi takip eden MSC Seaview, benzersiz açık alanlarıyla Santos, Brezilya’dan, Kuzeydoğu'ya 7 gecelik bir güzergah sunacak ve ayrıca yeni Maceio Limanı, Salvador ve Ilha Grande / Angra dos Reis Adası’na ve Buzios’a uğrayacak.

MSC Musica, Santos, Brezilya’dan Itajai/Santa Catarina; Montevideo, Uruguay ve Buesnos Aires, Arjantina ve Ilhabela, Brezilya’ya 7 ve 9 gecelik yolculuklar sunacak.

MSC Fantasia'nın yerini alan MSC Musica, Santos'tan Itajai / Santa Catarina, Brezilya, Punta Del Este, Uruguay ve bir gecede Buenos Aires, Arjantin'de olmak üzere 7 gecelik programlar sunacak.

MSC Orchestra’nın yerini alan MSC Sinfonia, planlanan orijinal programını, Buenos Aires'ten Punta Del Este, Ilhabela, Buzios, Rio de Janeiro ve Ilha Grande / Angra dos Reis, Brezilya rotası ile 8 veya 9 gecelik yolculuklar ile sunacak.

MSC Preziosa, Rio de Janerio, Brezilya’dan 3 ile 8 gece arasında değişen çeşitli ikonik rotalar için denize açılacak.

GÜNEY AFRİKA

MSC Musica’nın yerini alan MSC Orchestra, orjinal seyir programına göre Durban veya Cape Town'dan, Maputo, Mozambik, Portekiz Adası, Pomene, Mozambik ve Port Elizabeth gibi destinasyonlara bir dizi yolculuk sunacak.

MSC Opera, Cape Town ve Durban'dan planlanan rota için denize açılacak.

Sezonun en dikkat çekici rotası ise Port Louis, Mauritius’da bir gecelik kalış da dahil olmak üzere beş farklı muhteşem destinasyonu ziyaret edecek olan 14 gecelik Yeni Yıl Cruise’u olacak.

UZAK DOĞU

MSC Bellissima, Asya'da farklı uzunluktaki yolculuklar için program seçenekleri sunacak – detaylı program ise yakında açıklanacak.

MUHTEŞEM GRAND VOYAGES

MSC Seaview'in yerini alan MSC Fantasia, 14, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde Dubai'ye gitmek üzere Barselona, İspanya, Marsilya, Fransa ve Cenova, İtalya'dan hareket edecek. MSC Opera, İtalya'dan Güney Afrika'ya ilk planlanan güzergahı sunacak. Avrupa'dan Karayipler, Güney Amerika ve Güney Afrika'ya yapılan diğer tüm Grand Voyages programları ise iptal edilecek.

2021 baharında, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Güney Afrika, Martinik ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen ve 2021 Yaz Sezonu için Avrupa'ya giden gemilerle 9 Grand Voyages programı sunulacak.

DİĞER REZERVASYON BİLGİLERİ

MSC Cruises, gemi değişikliklerinin mevcut rezervasyonu etkilediği durumlarda misafirlerini korumak için, yapılmış olan rezervasyonu otomatik olarak aynı güzergahı sunan kardeş bir gemiye veya eş değer olacak bir başka gemiye atayacaktır. Bazı durumlarda geminin veya güzergahın değişimine bağlı olmak koşuluyla misafirlerine aşağıda yer alan çeşitli tazminatlar sunacaktır.

• İç veya okyanus manzaralı kabine rezervasyon yaptıran konuklar için kabin yükseltme hakkı

• Balkonlu, süit veya Yacht Club kabinine rezervasyon yaptıran tüm konuklara altı geceye kadar olan yolculuklar için kabin başına 100€ (single kabinler için 50€), yedi ve üzeri gecelik yolculuklar için ise kabin başına 200€ (single kabinler için 100€) gemi içi harcama kredisi

MSC Cruises ile 31 Temmuz 2020’dan önce, 1 ağustos 2020 - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında hareket edecek olan yolculuklar için rezervasyon yaptırmış olan konuklara, değişen rotalardan dolayı yolculuklarını yeniden planlamaları veya iptal etmeleri gerektiğinde onlara daha fazla rahatlık sağlamak için “Cruise only” rezervasyonları için gemi hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar, “Fly&Cruise” rezervasyonları için ise 21 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik imkanı tanınacaktır.

Misafirler, mevcut rezervasyonlarla ilgili daha fazla bilgi için seyahat acenteleri ile iletişime geçebilir veya www.msccruises.com.tr adresindeki resmi MSC Cruises web sitesini ziyaret edebilirler.

Vira Haber