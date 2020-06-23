İzmit Körfezi’nde Sağanak Sonrası Deniz Temizliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirde dün öğleden sonra etkili olan sağanak derelerin taşmasına ve pek çok atığın İzmit Körfezi'ne akmasına sebep oldu.

Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, sabah saatlerinden itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı deniz süpürgeleri tarafından toplanmaya başlandı.

Körfezden yılda ortalama 450 metreküp atık toplanırken, bu miktar sadece haziran ayında 128 metreküp olarak gerçekleşti.

4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla yapılan çalışmalar sonrasında temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Toplanan 24 metreküp atık, İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.

Vira Haber