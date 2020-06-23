İDO “Yaz Tarifesi” Biletleri Satışta

İDO, 1 Temmuz- 6 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi’nin biletlerini de avantajlı fiyatlarla şimdiden satışa sundu.

Misafirlerine koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğu keyfini, yeniden hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla en güvenli şekilde sunan İDO, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak “Yaz Tarifesi” uygulamasına geçiyor. 1 Temmuz- 6 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak “Yaz Tarifesi” biletleri hesaplı fiyatlarla şimdiden satışa sunuldu.

SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYEN

İDO Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu'nun önerileri ve resmi kurumlar tarafından iletilen yeni bilgilendirmeler kapsamında uyguladığı tedbir ve önlemlerle “Yaz Tarifesi” boyunca da misafirlerine güvenli bir seyahat sunacak. İDO bu doğrultuda gemilerini ve terminallerini periyodik olarak dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Terminallere konulan zemin işaretleri ile misafirlerin gemiye biniş-iniş ve yerleşme esnasında sosyal mesafe korunmaya devam edecek. Yolculuklar sırasında da koltuklar misafirler için sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak belirlenecek. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu olacak. Terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin, yiyecek/içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskelerinin ve işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü sağlanacak.

DÜZENLİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE KONTROLLER

Terminallere girişlerde misafirlerimize temassız ateş ölçer kullanılarak ateş ölçümü yapılacak. Ateşi yüksek olanlar içeri alınmayacak. Tüm yolcuların ateş kontrolü güvenlik personeli tarafından gerçekleştirilecek. 37,5 derece üzeri ateş olması durumunda ölçüm tekrarlanacak ve ateşi olanlar terminale kabul edilmemekle beraber maskeleri yok ise takılarak ambulans çağrılacak.

HES Kodu’nun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmeyecek. Terminallere yolcular için Covid 19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar gerçekleştirerek bu bilgilerin pekişmesini sağlayacak.

YAZ BOYUNCA SAĞLIKLI HAVALANDIRMA İLE FERAH YOLCULUK

İDO, ayrıca yaz aylarında sıcağın da artmasıyla beraber konforlu bir seyahat için önem kazanan havalandırma sistemlerinin de en sağlıklı şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak. Isıtma/Soğutma sistemlerinin kullanımı Covid 19 bulaşma riskini arttırdığından dışarıdan yüzde yüz taze hava soğutularak gerçekleştirilecek. Sağlıklı bir ortam sağlanacak.

İDO ayrıca tüm gemi ve terminallerde el dezenfektanı bulunduruyor. Bununla beraber her sefer tamamlandığında yolcuların sık temas ettiği merdiven trabzanları, tuvalet kapı kolları ve musluklar gibi yerler dezenfekte edilecek.

(Dezenfekte işlemleri 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecek. Tuvalet zeminleri 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecek. Köprü üstü ve kamara temizlikleri Gemi adamları gözetiminde yapılacak.)

“2020 Yaz Tarifesi” sefer saatlerimizle ilgili https://www.ido.com.tr/tr, İDO Mobil Uygulama ve terminallerimizde yer alan satış noktalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. “2020 Yaz Tarifesi” biletlerini www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edebilirsiniz.

Vira Haber