Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu ODE Yalıtım Başkanı Orhan Turan oldu.

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu ODE Yalıtım A.Ş. Başkanı Orhan Turan oldu. ODE Yalıtım'ın koronavirüs salgını karşısında ne gibi tedbirler aldığını anlatan Turan, koronavirüs salgını süreci ve sonrasında ekonomide, teknolojide ve sosyal hayatta yaşanacak değişikliklere de değindi.

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