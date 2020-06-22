Turizmde Hareketlilik Başladı

Derecelerin 26 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranın ise yüzde 57 olduğu görüldü. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Haftanın ilk günü yoğunluğun görülmediği plajlarda, alınan önlemlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gereklerine uyum sağlandığı gözlemlendi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre düzenlendiği plajlarda, kumsala havlu yayan vatandaşlar da birbirine karşı mesafesini korudu.

Denize birlikte giren aileler dışındakiler ise su içinde de sosyal mesafeye dikkat etti.

Vira Haber