Hopa Liman Başkanı Zeki Muammer Merev Veda Etti

Hopa’daki görevi süresince birçok hizmete imza atan Liman Başkanı Merev’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

HOPAPORT Lojistik Müdürü Hakan Pak’ın evinde bir araya gelen HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek ve HOPAPORT Lojistik Müdürü Hakan Pak, 15 aylık hizmet süresi içinde dostane ilişkiler içinde birçok başarılı çalışmayı hayata geçirdiklerini, bu süreçte desteklerinden dolayı Zeki Muammer Merev’e teşekkür ettiler.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Liman ve Liman başkanlıklarının ayrılmaz bir ikili olduğunu, basariyi elde etmeninde bu iki ayağın koordineli işbirliğinden geçtiğini ifade ederek “Sayın Merev HOPAPORT olarak çalışmalarımızı yakından takip ederek eksik ve yanlış yapmamızda her zaman kanunların çizdiği çerçevede yol gösterici olmuştur. Memuriyet hayatında 42 yıl azımsanamayacak bir süredir. Sayın Merev’e bundan sonraki yaşamında sağlık-huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Hopa TSO Başkan Osman Akyürek’te yaptığı konuşmada “Sayın Merev ’in emeklilik talebini öğrenince bir araya gelelim istedik. HOPAPORT lojistik müdürü Sayın Hakan Pak’ın evinde samimi bir ortamda bir araya geldik. 15 ay gibi kısa süre görev yapıp bu kadar geniş bir çevre tarafından sevilen saygı duyulan bir bürokratı tanımış olmak bizim için bir fırsat oldu. HOPAPORT Genel Müdürümüz Sayın Meriç Burçin Özer ve Lojistik Müdürümüz Sayın Hakan Pak ile birlikte kendilerine bu kıymetli hizmetlerinden ve dostane ilişkilerinden dolayı teşekkür ederek birer hediye takdim edelim istedik. Sayın liman başkanımızın 42 yıllık hizmetinde 41 defa tayin edildiğini ama asla görevden kaçmadığını ve hayata daima pozitif baktığını kendisinden dinledik. Kısacası iyi bir dost ve iyi bir devlet adamı tanımış olduk. Yeni yaşamında sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.’ İfadelerini kullandı.

HOPAPORT Lojistik Müdürü Hakan Pak’ta Sayın Merev’i tanımanın kendisi açısından ayrı bir önemi olduğunu, 42 yıllık yaşamından kesitleri dinledikçe Devlet adamlılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendiğini ifade ederek “Sayın Başkanım bundan sonra umarım hayalini kurduğunuz huzurlu bir emeklilik sürdürürsünüz. Tüm sağlık ve mutluluk dileklerim sizinle olsun” dedi.

Yemek sonrası Liman Başkanı Merev’e Genel Müdür Özer ve TSO Başkanı Akyürek birer hediye takdim ettiler.

Liman Başkanı Merev’te “Sizleri tanımak benim için ayrı bir öneme sahiptir. Hopa’da eski yıllara dayanan güzel dostluklarım var, Görev sürem içinde sizin gibi yeni yeni dostları da tanımaktan memnuniyet duydum. Emeklilik yaşantımda sizlerle dostluğumuz devam edecektir. Tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Liman Başkanı Merev, HOPAPORT Genel Müdürü Özer ve TSO Başkanı Akyürek’te evinde kendilerini ağırlayan ve hazırladığı muhteşem sofra için Lojistik Müdürü Hakan Pak’a teşekkür ettiler.

Vira Haber