TYBA’dan İMEAK Deniz Ticaret Odası’na Ziyaret

Bir saatten fazla süren görüşmede Türk ticari yatçılığın sorunları, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım gibi sektörü ilgilendiren önemli konular ele alındı.

Toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TYBA Başkanı Serhan H. Cengiz, Başkan Yardımcıları Noyan Mutlugil ve İdris Uçar ve Yönetim Kurulu üyesi Uğur Soyken katıldı.

Yat fuarlarına katılım toplantının ana maddelerinden oldu.

TYBA yetkilileri, 9-13 Mayıs tarihleri arasında Göcek’te düzenleyecekleri Yacht Charter Show için Başkan Tamer Kıran’a davette bulundu. Ayrıca, Akdeniz Yacht Charter Show takviminin ilk ve en önemli etkinliği olarak kabul edilen İtalya’daki MYBA Show’a ve sektörün en önemli etkinliklerinden sayılan Dubai Yacht Show’a katılım konusunda destek talep edildi.

TYBA yetkilileri, Bosphorus Boat Show’a katılım planlarını Başkan Tamer Kıran ile paylaşarak, uluslararası fuarların Türk denizcilik sektörüne sunduğu katkılara vurgu yaptı.

Ziyaret, sektörün temel sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir toplantı olarak değerlendirildi.

TYBA Hakkında

2017'de kurulan TYBA (Türkiye'deki Tüm Yat İşletmecileri, Brokerleri ve Acenteleri Derneği), Türkiye'nin yat turizmi endüstrisinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir meslek derneğidir. TYBA, 98 özel kurumsal üyesi ve yüksek standartlarına bağlı 800 kiralık tekneden oluşan filosuyla, Türk yatçılık dünyasında lider bir güç olarak denizcilik sektörüne hizmet etmektedir.

Vira Haber