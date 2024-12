Başkan Doğusel: “Kocaeli, Denizcilik ve Üretim Kenti”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Kocaeli’nin bir sanayi, üretim, teknoloji ve liman kenti olması hasebiyle ihracat ve ithalat rakamlarını çok önemsiyoruz. Kocaelili denizciler olarak ihracatta daha iyi noktalarda olmamız gayesi içerisindeyiz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı 26. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, “Kardeş Odamız Körfez Ticaret Odası (KTO)’nun 25. kuruluş yılı kutluyoruz. Ülke ekonomimize ve ticaret sektörüne başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

YOĞUN KATILIM

Meclise, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, MARKA Kocaeli Koordinatörü Kerim Ekrem, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

DOĞUSEL: “KTO’NUN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLARIM”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası’nın kuruluşunun 25. yılını kutlayarak, “Bugün kardeş Odamız Körfez Ticaret Odası’nın 25. kuruluş yılı. Gerek ülkemiz ekonomisine ve gerekse Kocaeli ilimize 3 bine yakın ticaret erbabı ile önemli oranda katma değer yaratan kardeş odamızın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

“ENFLASYON’A KARŞI ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERECEKTİR”

Ülke ekonomisine dair düşüncelerini paylaşan Doğusel, “Pandemi gibi, savaşlar gibi, depremler gibi, ekonomileri derinden sarsan büyük olayların ardından birçok ülke gibi Türkiye de ekonomik açıdan toparlanmak için yoğun çaba göstermekte. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı ve enflasyonun düşürülmesini öngören adımların önümüzdeki günlerde sonuçlarının alınacağına dönük bir inanç taşıyoruz. Bu politikaları destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ASGARİ ÜCRETİ BİZLER DE MERAKLA BEKLİYORUZ”

“Diğer taraftan yılın son aylarında en çok konuşulan konuların başında asgari ücretin geldiğinin farkındayız” diyen Vedat Doğusel, “Özellikle son yıllarda ay sonunu getirmekte güçlük çeken asgari ücretlilerimizin refahını çok önemsemekteyiz. Fakat diğer taraftan işverenin de ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir zam oranının belirlenmesini arzu etmekteyiz. Bu noktada yeni asgari ücreti bizler de merakla beklemekteyiz” dedi.

“KOCAELİ, DENİZCİLİK VE ÜRETİM KENTİDİR”

Kentimizdeki ihracat ve ithalat rakamlarının artması gerektiğini savunan Başkan Vedat Doğusel, “Kocaeli’nin bir sanayi, üretim, teknoloji ve liman kenti olması hasebiyle ihracat ve ithalat rakamlarını çok önemsiyoruz. İhracatımızın geçtiğimiz yıla göre 2 milyar doların üzerinde artış göstermesini, ithalatımızın ise yaklaşık 3 milyar dolar düşmesini önemsemekle birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Kocaelili denizciler olarak ihracatta daha iyi noktalarda olmamız gayesi içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“KIZILDENİZ’DEKİ GÜVENLİK SORUNU BAŞKA ROTALAR AÇTI”

Açıklamalarını sürdüren Vedat Doğusel, “Denizcilik sektöründeki gelişmelerden de bahsetmek gerekirse Başkanımız Tamer Kıran’ın da belirtiği üzere ticari gemilerin Kızıldeniz’de yaşadığı güvenlik sorunu nedeniyle deniz taşımacılığının başka rotalara kayması deniz ticaretinde bu yıl ton-mil cinsinden %6 büyüme beklenmektedir. Ayrıca güçlü görünüm yanında yeşil dönüşüm, yeni gemi inşa taleplerinde artışları ortaya koyarken, beraberinde fiyat artışlarını da neden olmaktadır. Yeni gemi inşa maliyeti %8 oranında artmıştır. Bunun yanında, mevzuat ve yönetmelik değişiklikleri konusunda bilgilendirme görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmet Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliği ile Limanlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldığı hususunda üyelerimize bilgilendirmelerde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“İLK 10 AY İÇERİSİNDE EN ÇOK İHRACAT YİNE DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk on ayında ihracatımız 33 milyar 992 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 64 milyar 374 milyon dolara ulaştı. İlk on ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 16 milyar 27 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 7 milyar 482 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 19 milyar 146 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 25 milyar 895 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk on ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 392 milyar 665 milyon lira. 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre ihracatta binde 1, ithalatta ise %12’lik artışlar yaşandı” dedi.

“KOCAELİ’YE 7 BİN 544 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk on ayında Kocaeli’ye 2.225 adet Türk bayraklı gemi, 5.289 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 7.544 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 14,6’sı Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 25 milyon 972 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 44 milyon 80 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda, 70 milyon 53 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.9’luk pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.930.975 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

“DENİZ TİCARETİ’NİN DÜNYA’DAKİ YERİNİ BİLİYORUZ”

Doğusel’in ardından kürsüye gelen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Öncelikle Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nı şahsım ve ekibimi davet edip kurumumuzu anlatmak adına sağlamış olduğunu fırsat için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz, tek derdimiz bu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin çalışmalarını da yakından takip ederek, sevgili Vedat başkanımız ile birlikte sık sık bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kendileri, Kocaeli’nin denizciliğini daha da kalkındırmak adına ekibi ile birlikte çok güzel projelerin altına imza atıyorlar. Deniz ticaretinin dünyadaki yerini biliyoruz ve bunu geliştirmek adına elimizden gelen ne varsa yapmamız gerektiğini savunuyoruz. Vedat başkanım ve yönetiminin çabalarının karşılığını en iyi geri dönüşler ile alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı 26. Olağan Meclis Toplantısı, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun, ‘Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destek Verilen Projeler’ isimli bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber