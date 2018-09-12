U.N. Ro-Ro’dan 300 milyon TL’lik çevreci yatırım

Danimarkalı denizcilik devi DFDS’nin geçtiğimiz Haziran ayında satın aldığı intermodal taşımacılık alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro, çevre için önemli bir adım attı. U.N. Ro-Ro, 2020 yılının Ocak ayında sülfür oranının azaltılmasını hedefleyen yeni çevre yönetmeliğine uyum sağlamak amacıyla, Türkiye ile İtalya, Yunanistan ve Fransa arasında sefer yapan 12 Ro-Ro gemisi için “scrubber” olarak bilinen gaz yalıtım sistemi yatırımı yapacak.

DFDS Akdeniz İş Birimine bağlı U.N. Ro-Ro, Türkiye ile İtalya, Yunanistan ve Fransa arasında sefer yapan 12 modern Ro-Ro gemisine gaz yalıtım kurulumu yapılması için 300 milyon TL’lik yatırım yapmaya karar verdi. Bu yatırım sayesinde, 2020 itibariyle DFDS Akdeniz İş Birimine bağlı U.N. Ro-Ro’nun tüm gemileri sülfür emisyonunu kısıtlamaya yönelik yeni küresel mevzuata uyumlu hale gelecek. Mevzuata göre, gemilerde sülfür içeriği % 0,50'den az olan yakıtlar veya sülfür emisyonları üzerinde en azından benzer bir etkisi olan gaz yalıtım sistemi gibi diğer araçlar kullanılmak zorunda.

Yatırımda, DFDS'nin Kuzey Avrupa’daki işletilen gemilerine yönelik % 0,1'lik sülfür içeriği limitine geçiş için 2015 yılında uygulanan gaz yalıtım kurulum stratejisi esas alınıyor. Bu strateji hem çevresel hem operasyonel hem de ticari açıdan başarılı oldu.

DFDS CEO'su Niels Smedegaard; "2020 küresel sülfür yönetmeliği için Akdeniz'deki yeni gemi ağımız için hazırlıklara başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yatırım, limanlara ve kıyılara yakın yerlerde yaşayan insanlar için sağlık ve çevre açısından faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gaz yalıtım teknolojisi üzerindeki engin bilgi ve deneyimimiz sayesinde erişeceğimiz operasyonel ve finansal sinerjiyi de yansıtacak" şeklinde konuştu.

DFDS Akdeniz İş Birimine bağlı U.N. Ro-Ro’nun filosu için en uygun çözüm olarak hibrid gaz yalıtım sistemi seçildi. Hibrit sistem hem açık hem de kapalı süreçlerde üretilen egzoz gazından sülfürün temizlenmesine imkân tanıyacak.

2009 yılında DFDS, gemilerinden birine gaz yalıtım sistemini kurarak bu teknolojiyi test etmeye başlayan ilk Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketlerinden biri oldu. DFDS, o tarihten itibaren 17 gemisine gaz yalıtım sistemi kurdu. En son yatırımla, 45 gemiden 29'una gaz yalıtım sistemi kurulmuş olacak.

U.N. Ro-Ro’nun 12 gemisinin gaz yalıtım kurulumu, DFDS'nin daha önceden iş birliği yaptığı, denizcilik uygulamalarına yönelik özelleştirilmiş emisyon azaltım sistemleri geliştiren ve üreten Danimarkalı şirket ME Production tarafından sağlanacak. Kurulumun, Aralık ayında gemilerden birinin uzatılmasıyla bağlantılı olarak başlatılacağı öngörülüyor.

Vira Haber