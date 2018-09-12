Liberya ve Çin denizcilik anlaşmalarını beş yıl uzattı

Bu anlaşma denizcilik adına Liberya bayraklı gemiler işleten şirketlere Çin liman uğraklarında diğer çoğu bayrağın faydalanamadığı çok önemli avantajlar sağlıyor. Çin tonaj ücretlerinde Liberya bayraklı gemilere yüzde 28 bir indirim uygularken, bu durum Liberya bayrağı kullanan gemiler için ciddi bir tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca iki ülke arasında kurulan Teknik İşbirliği Komitesi ile denizcilik eğitimi, limanların kontrolü gibi konularda iş birliğine gidilecek.

Anlaşma sonrası Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng yaptığı açıklamada, anlaşmanın denizcilik, limanlar ve ulaştırma altyapısı sektörlerindeki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşmada Liberya Devleti adına hazır bulunan Liberya Denizcilik İdaresi Delegesi James Kollie, Liberya ve diğer Afrika ülkelerinin sosyal ve ekonomik kalkınması için verilen destekten dolayı Çin halkına teşekkür etti.

Çin tonaj ücretleri ve yapılan tasarruf oranları

Haber: Kemal Can Kaya- Vira Haber