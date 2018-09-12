Sürüklenen teknedekiler kurtarıldı

Bodrum'a tatile gelen ve 3'ü de 23 yaşında olan Melisa Zöhre D., Berk D. ile Onur K., Akvaryum Koyu'ndan 'Zaliha' isimli sürat teknesiyle denize açıldı. 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra rüzgar ve dalga nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Adaboğazı açıklarında mahsur kalan tatilciler, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı'na ait TCSG-3 botu sevk edildi. Ekipler, teknede mahsur kalan 3 kişiyi ve köpeklerini kurtarıp, Sahil Güvenlik Botu'na aldı. Tekne ise yedeklenerek kıyıya getirildi.

Vira Haber