Boğaz'daki yüksek sese para cezası

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerinin çıkardığı yüksek ses ve gürültüye yönelik gerçekleştirilen denetimde, işletmelere idari para cezası kesildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şikayetler üzerine İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner'in koordinasyonuyla Boğaz hattında yapılan denetimlerde, eğlence merkezi ve teknelerdeki müzik yayınının, gürültünün ses ölçüm cihazı ile desibel kontrolleri yapıldı.

Bu kontroller esnasında ses düzeyi yüksek olan karadaki eğlence merkezlerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, gezi teknelerine ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 29 bin 173 lira ceza kesildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbulluların ses konforu açısından daha sağlıklı bir kentte yaşamaları için bu denetimleri sık sık yapacaklarını söyledi.

Vira Haber