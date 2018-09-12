Başkan Kocamaz’den MIP tepkisi

Yaklaşık 11 yıl önce özelleştirilen ve her geçen yıl rekor üstüne rekor kıran Mersin Limanı’nda kapasite artış çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ile Mersin Limanı kapasite ve işlevselliğinin arttırılmasına yönelik imar planı teklifine ilişkin kurum görüşü talep edilmesi ele alınmış, ilgili teklif İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonlarına havale edilmişti. MIP giderek büyüme isteği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, uzatma olması halinde kurvaziyer gemilerinin hareket sahasının tamamen ortadan kalkacağını kaydetti.

“MIP’NİN TALEP ETTİĞİ UZATMA ALANI MERSİN’E YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK”

MIP şirketinin limanda yapmak istediği uzatma alanı ile ilgili görüşlerini belirten Başkan Kocamaz, “Daha önce biz göreve gelmeden bu limanda bir miktar uzatma yapılmış. O dönemde de bu talep edilmiş ama farklı bir kısma uzatma yapılmış. Şimdi o yetmemiş denizin içini tamamen doldurmak istiyorlar. Buradaki hadise uzatılan alanı konteynır deposu olarak kullanmak. Limana gemi gelsin ve konteynırlar burada depolansın. Dışarıda hiç kimse ekmek yemesin. Tamamı MIP tarafından değerlendirilsin düşüncesi var. Marina ayrı bir dert. Gidin içine bakın adamlar yürüyecek yer bırakmıyor. Yanı başına amatör balıkçılar için iskele yapıyorum, ‘10 metreden ileriye gidemezsin’ diyorlar. Hadi engel olalım limana nasıl olacağız? Kongre merkezi önüne bu uzatma yapıldığı zaman 8-10 kat konteynır yığacaklar buraya. Hem çok çirkin bir görüntü olacak hem de sur gibi rüzgârı dahi kesecek. Bu alanda bizim kurvaziyer limanla ilgili çalışmamız var. Bu uzatma olursa bizim kurvaziyer gemilerin hareket sahası tamamen ortadan kalkacak. Dolayısıyla bizim buna olur dememiz gerçekten Mersin’e yapılabilecek en büyük kötülük. Biz burada olumsuz görüş veriyoruz” şeklinde konuştu.

GÜLER: “İHALE DOSYASINA AYKIRI”

Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Güler ise ihale dosyasına aykırı işlem yapıldığını öne sürerek şunları söyledi: “Liman özeleştirilerken belirli şartlarla ihale gedildi. Şimdi kıyısından kenarından büyütülerek ihale dosyasının ötesine geçiliyor. İhale dosyasına konulan azami hat 2 milyon TEU. Buna karşılık da ana konteyler limanı planlanmış. Yani asıl yapılması gereken ana konteyner limanı. Kıyısından kenarından bu ihaleyi delmek, Ana Konteyner Planı’nı iptal ettirmek. İhale dosyasına açıkça aykırı işlem yapılıyor. İhale dosyasında kapasitesi, rıhtım boyutları yazılı, böyle ihale gedildi. Yeni uzatmalar ile yeni değerler yaratılıyor. Azami kara dönüştürülüyor. Ana konteyner limanının yapılmasına engel olmak, mevcudun değerini yükselterek, daha yüksek karla devretme çabasıdır.”

2007’DE ÖZELLEŞTİ, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Mersin Limanı, 2007 yılında özelleşerek PSA- Akfen ortaklığında MIP tarafından işletilmeye başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık yatırımla dünyanın sayılı limanlardan biri olma hedefine emin adımlarla ilerlerken, 18 Nisan 2014 tarihinde temeli atılan Genişleme Projesi’nin tamamlanmasıyla dünya limanlarıyla rekabette en büyük adımını attı. Genişleme alanının tamamlanmasıyla birlikte 2016 yılı sonu itibariyle mega gemilere hizmet vermeye başlayan Mersin Uluslararası Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemilerine kapılarını açarak birçok ülkenin ana limanı konumuna geldi.

Akdeniz Bölgesi’ndeki ana konteyner limanlarından biri olan, Doğu Akdeniz’in ‘ana limanı’ olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, 112 hektarlık alana sahip Mersin Limanı, Türkiye’de en fazla ihracat ve ithalatın gerçekleştirildiği liman olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan önemli bir kapısı olmasının yanında Doğu Akdeniz'in de en önemli limanlarından biri olarak öne çıkan Mersin Limanı'nda yük trafiği her geçen yıl artarak devam ediyor. Yaptığı yatırımlar ve operasyon kabiliyeti ile Türkiye’nin lider limanı pozisyonunda bulunan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydederek 398 bin TEU konteyner işlem hacmine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 376 bin TEU konteyner elleçlenen MIP'teki konteyner hacimlerinin yükselmesinde, 2016 yılında hizmete sunulan EMH Terminali’ne uğrak yapan mega gemiler etkili oluyor.

Vira Haber