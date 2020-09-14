Üç Bakan'dan Oruç Reis Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis'in basına yansıyan 'geri çekilme' haberlerine ilişkin, geri çekilmenin olmadığı, bakım ve ikmal nedeniyle limana geldiği yönünde peş peşe açıklamalar yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: GEMİ BAKIMDAYKEN NAVTEX YAYINLANMAZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir" dedi.

HULUSİ AKAR: PLANLI GİDİŞ, GELİŞLER

Savunma Bakanı Hulusi Akar da Oruç Reis'in Antalya'ya gelişinin "geri adım anlamına gelmediğini, planlı gidiş gelişler" olduğunu söylemişti.

FATİH DÖNMEZ: ORUÇ REİS GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." dedi.

Vira Haber