Temmuz Ayı Sanayi Üretim Endeksi Açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 8,4 yükseldi.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

SEKTÖRE GÖRE ARTIŞ

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 artış kaydetti.

Vira Haber