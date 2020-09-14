“Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” Projesi Kapanış Panayırına Hazırlanıyor

TURMEPA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle 2018 yılından bu yana yürüttüğü “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” eğitim ve farkındalık projesi için çok özel bir kapanış panayırına hazırlanıyor. Online olarak gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte ortaokul öğrencilerinin kodlama yöntemiyle geliştirdikleri, deniz kirliliğiyle mücadele etmek için hazırladıkları projeleri ödüllendirilecek.

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” eğitim ve farkındalık projesinde finale yaklaşılıyor.

Mart ayında yapılması planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Kapanış Panayırı’nın online olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kapanış Panayırı’nda öğrencilerin ürettikleri STEAM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Art-Sanat, Mathematics-Matematik) projeleri En Özgün, En Bilimsel, En Uygulanabilir ve En Sürdürülebilir olmak üzere dört kategoride değerlendirilecek. 41 STEAM ve bir görsel projenin yarıştığı etkinlikte en başarılı projeler seçilerek, proje sahipleri plaket ve madalya ile ödüllendirilecek.

42 proje yarışıyor

Ağustos ayında üç aşamadan oluşan proje değerlendirme süreci jüri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, jüri üyeleri ile online olarak bir araya gelerek kendi projelerini anlatma imkanı buldular. Eylül ayında ise “İnteraktif Atölyeler” adıyla öğrenci ve öğretmenlerin hem keyifli vakit geçirip hem de teknoloji ile buluşacakları 45’er dakika sürecek bir program hayata geçirilecek. Bu programda katılımcılar, eşzamanlı olarak başlayacak atölyelerde daha önce kendileri ile paylaşılan malzeme listesindeki ekipmanları kullanarak yeni projeler üretmeyi deneyimleyecekler.

5 bin çocuğa ulaşıldı

İstanbul Sarıyer’de yürütülen proje ile 2018 yılından bu yana 28 okula ulaşıldı. 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene denizler ve su kaynaklarının önemi anlatılırken, 60 öğretmene de STEAM eğitimleri verildi. Proje kapsamında Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda inşa edilen STEAM laboratuvarında öğretmenlerin aldıkları STEAM eğitimi sonrası öğrenciler, mentörler eşliğinde kendi projelerini ürettiler.

Kapanış Panayırı’nda yer alan atölyeler

Ödüller hakkında

41 STEAM ve 1 görsel sanat projesi jüri tarafından aşağıdaki başlıklara göre değerlendirilerek ödülleri takdim edilecek.

· En özgün proje – 1’inci, 2’nci, 3’üncü

· En bilimsel proje – 1’inci, 2’nci, 3’üncü

· En uygulanabilir proje – 1’inci, 2’nci, 3’üncü

· En sürdürülebilir proje – 1’inci, 2’nci, 3’üncü

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Hakkında

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 25 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi.

25 YILDA TURMEPA

• 8 milyon 330 bin öğrenciye çevre dersleri verilerek denizlerimiz sevdirildi,

• 18 bin 500 eğitimci yetiştirildi,

• 8.367 gönüllü sayısına ulaşıldı,

• Atık alım tekneleri ile 37 milyon 800 bin litre sıvı atık toplandı,

• 2 milyon 720 bin kilogram katı atığın denizlere karışması önlendi,

• TV programları, kamu spotu, yazılı basın ve billboardlarla 53 milyona ulaşıldı.

Vira Haber