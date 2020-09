“Tuna Masters Alaçatı”da “En Büyük Balık” Ödülünü Kazanan Belli Oldu

Türkiye’de ünlü iş insanlarının ve usta balıkçıların buluşma etkinliklerinden biri olan “Tuna Masters Alaçatı”da “En Büyük Balık” ödülünü kazanan Suudi Arabistanlı Haidia teknesi ekibi oldu

TUNA MASTERS ALAÇATI’DA ALTIN KEMER SHAMU’NUN

Türkiye’de ünlü iş insanlarının ve usta balıkçıların buluşma etkinliklerinden biri olan “Tuna Masters Alaçatı” açık deniz balık avı turnuvası bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında Pandeminin gölgesinde gerçekleşti.

52 teknenin en büyük balığı yakalamak için mücadele verdiği turnuvaya, bu yıl ilk kez katılan Suudi Arabistanlı Haidia teknesi ekibi yakaladıkları 109 kilo 100 gram ağırlığındaki mavikanat orkinos ile “En Büyük Balık” ödülünün sahibi oldu. Hunter 38 teknesi ekibi ise yakaladıkları iki adet bluefin ile “En Fazla Balık” ödülünü kazandı. “Altın Kemer” de Fes Fish ekibinden turnuvanın müdavim yarışmacısı Shamu ekibine geçti.

COVİD 19 ÖNLEMLERİ TURNUVAYA DAMGA VURDU

Açık deniz sportif balık avının Türkiye’deki duayenlerinden olan dünyanın birçok yerinde uluslararası turnuvalara katılmış Murat İyriboz ve Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu IGFA (International Game Fish Association) Türkiye Temsilcisi Elvio Pennetti tarafından organize edilen Tuna Masters Alaçatı, bu yıl 14. kez düzenlendi. Kovid-19 nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen, yarışların ilk gümü İzmir Valiliği tarafından yayınlanan Covid-19 önlemleri çerçevesinde, halihazırda tüm izleyici ve ziyaretçilere kapalı olan alanda, saha etkinlikleri de iptal edildi. Etkinlik ve sahne anlamında bir bölüm yer almasına izin verilmeyince yarışmacılar denizde yarıştıktan sonra balıklarıyla fotoğraf çekilip, teknelerine geçtiler. Dereceye giren ekiplere ödülleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında teknelerinde takdim edildi.

ALTIN KEMER SHAMU EKİBİNİN

Geçen sene başlayan uygulama ile Tuna Masters Teos ve Tuna Masters Alaçatı yarışlarının toplam değerlendirmesi sonucunda genel klasman galibi olan ekibe Tuna Masters of the Year Altın Kemeri verilmeye başlanmış, bu ödülün ilk sahibi de Fes Fish ekibi olmuştu. Bu yıl ise Tuna Masters Teos 2020 yarışlarından 683 puan toplayan Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Halit Aslandağ’dan oluşan turnuvanın mğdavimlerinden SHAMU teknesi ekibi, Tuna Masters Alaçatı’dan da topladığı 1096 puan ile 1679 puana ulaşarak “Tuna Masters of the Year” 2020 Altın Kemeri’nin yeni sahibi oldu. Ekip Altın Kemeri bir yıl boyunca taşıyacak.

EN BÜYÜK BALIK ŞAMPİYONU: SUUDİ, ARABİSTANLI EKİP

Port Alçatı Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve kısa zamanda Avrupa’nın en büyük balıkçılık yarışmalarından biri olan turnuvanın son gün yarışlarında tutulan balıkların tartılmasının ardından ödül törenine geçildi. Hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucunda bu yıl ilk kez turnuvaya katılan Suudi Arabistanlı Osama Alhaddad ve Georgios Baimakos’tan oluşan “HADİA” teknesi ekibi, yakaladıkları 109 kilo 100 gram ağırlığındaki bluefin (mavikanat) orkinos ile, “En Büyük Balık” ödülünün sahibi oldu. .

EN FAZLA BALIK: HUNTER 38 EKİBİ

Toplamda 158 kilo 500 gram gelen 74 ve 84,50 kiloluk 2 adet mavikanat orkinos yakalayan Ozan Kerem Devellioğlu, Sait Azmi Devellioğlu ve Ahmethan Otur’dan oluşan Hunter 38 teknesi ekibi 951 puan ile ‘En Fazla Balık’ kategorisi birincisi oldu.

TURNUVA YARIŞLARINDA İLK GÜNÜN BİRİNCİSİ TURNUVA SONUNDA İKİNCİ OLDU

Yarışmanın ilk günü karaya 68.7 kilo, ve 86.5 kilogram ağırlığında iki mavikanat orkinos dönen Ahmet Akıncı, Erdil Erdin, Ümit Meriç, Burak Galip Akkurt’tan oluşan “Ata Akıncı” ekibi 931 puan ile ‘En Fazla Balık’ kategorisi ikincisi oldu. Ekip turnuvanın ilk gününün ‘En Büyük Balığı’ olan 86.5 kiloluk orkinos ile turnuvanın ilk gün yarışlarının birincisi olmuştu.

SEXY FİSH’E ÜÇÜNCÜLÜK, BADTRİP’E JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Master Class kategorisinde yarışmanın ikici günü 50 libre misina ile 80 kilo 100 gram ağırlığında orkinos yakalayan Can Kestelli, Yakup Kırat, Mehmet Dönmez ve Tolga Kömüş’ten oluşan “Sexy Fish” ekibi 721 puan ile ‘En Fazla Balık’ kategorisi üçüncüsü oldu.

Turnuva yarışlarının ikinci günü 300 kilo olduğu tahmin edilen orkinos ile yaklaşık 6 saat boyunca girdiği zorlu mücadeleyi makaranın dağılması ve misinanın kopmasıyla kaybeden BADTRİP ekibi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

ÜNLÜ SİMALAR DA YARIŞMACILAR ARASINDAYDI

IGFA tarafından belirlenen sportif balıkçılık anlayışı, turnuvaya özel kurallar ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapılan yarışmada bu yıl da birçok tanınmış isim ve şampiyon suya olta bıraktı. Türkiye’de ünlü iş insanlarının ve usta balıkçıların buluşma noktası olan Tuna Masters Alaçatı’da turnuvanın duayen isimlerinden ve Seferihisar Teos’da geçen yıl ile bu yılın 'En Büyük Balık' ödülünün sahibi Tornoda ekibinden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, turnuvanın ilk düzenlenmeye başladığı 14 yıldan bu yana her yıl katılan Gökhan Çarmıklı, AK Parti İzmir eski Başkanı Bülent Delican, balık tutkunu iş insanları Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Bülent Akgerman, Rikardo Aliberti, Alp Kırşan, Altuğ Aksoy, Uğur Işık gibi isimler en büyük ve en fazla balığı yakalamak için derin sularda mücadele verdi. Denizdeki heyecan, balıkların karaya getirilmesiyle birlikte Port Alaçatı etkinlik alanına da yansıdı.

Vira Haber