Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Kanuni Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, hazırlıklarının devam ettiğini ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu

Dönmez,Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KANUNİ, FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

"Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak."

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Vira Haber